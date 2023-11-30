عبدالله بن زايد يؤكد أولوية الحماية لجميع المدنيين في حرب غزة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على الأولوية القصوى لحماية أرواح المدنيين كافة، في ضوء الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

مشيراً إلى ضرورة تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بما يلبي احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سمو وزير الخارجية من حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران، جرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وبحث تداعياتها الإنسانية والأمنية.

إيصال المساعدات

وناقش الجانبان أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى أهالي غزة بوتيرة مكثفة وعلى نحو آمن ومستدام، وتطرقا إلى الأوضاع الراهنة في ضوء الهدنة التي تم التوصل لها.

كما استعرضا ملف مكافحة التغير المناخي والجهود العالمية المبذولة في هذا الصدد في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تنطلق أعماله اليوم في مدينة إكسبو دبي.

إنهاء التوتر

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي على الأولوية القصوى لحماية أرواح المدنيين كافة، ودعم دولة الإمارات للجهود الإقليمية والدولية كافة التي تهدف لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بما يلبي احتياجاتهم.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

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