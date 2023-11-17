قرقاش: من المهم الآن البناء على قرار المجلس

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة بالخطوة الإيجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد معاليه أنه من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والأصدقاء من أجل إيجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة. وقال عبر حساب على منصة «X»:

«قرار مجلس الأمن الداعي إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية في غزة خطوة إيجابية نحو إيصال المساعدات والتخفيف من معاناة المدنيين، من المهم الآن البناء على هذا القرار، وستعمل الإمارات مع الشركاء والأصدقاء من أجل إيجاد حلول إنسانية وسياسية لهذه الأزمة الحرجة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز