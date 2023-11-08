ضرورة تعاطي «العدل الدولية» مع النزاعات

المصدر: نيويورك - البيان

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أكدت دولة الإمارات أهمية الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والفتاوى الصادرة عنها حول انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ 1967 واستيطانها، وتغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس.

في بيان ألقته خولة علي الشامسي، أكدت الإمارات أن الشرق الأوسط تشهد إحدى أصعب الأزمات في تاريخها الحديث، داعية إلى بذل قصارى الجهود الدبلوماسية وتسخير الإمكانيات كافة للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مؤكدةً أن كل تأخير في إخماد حرب غزة يعني المزيد من الضحايا والدمار، وتهديد بتوسع رقعة الصراع. وشدد البيان على التسوية السلمية ببذل الجهود الدبلوماسية كونها السبيل الوحيد لإعادة تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية، وفقاً لحل الدولتين. وأعربت الإمارات عن دعمها الراسخ لعمل محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

وأشارت إلى قرار الجمعية العامة (77/247) حول طلب رأي استشاري من «العدل الدولية» حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس.

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