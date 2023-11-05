قرقاش: الإمارات تبذل ما في وسعها للتوصل إلى هدنة إنسانية

المصدر: أبوظبي - وكالات

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تبذل ما في وسعها لدعم الجهود العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل لهدنة إنسانية، وأن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منخرطة بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية والإنسانية المتعلقة بالحرب في غزة.

وقال معاليه، إنه يتعين على الولايات المتحدة الضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة سريعاً، ووضع استراتيجية جديدة. وأضاف أن سياسة الاحتواء التي انتهجتها إسرائيل على مدى العقدين الماضيين، في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لم تؤتِ ثمارها، ودعا إلى اتباع نهج جديد في ما يتعلق بمسائل اللاجئين والحدود والقدس الشرقية.

وقال معاليه، خلال مؤتمر في أبوظبي، إنه سيتم قياس النفوذ الأمريكي «بالمدى الزمني لانتهاء هذه الحرب، وكلما كان ذلك أسرع، كان أفضل». وأضاف أن القياس كذلك سيكون على ما إذا كان في الإمكان اتباع منهجية أخرى لحل المشكلات. وأضاف أنه يجب عدم استمرار هذه الأزمة، وخصوصاً الجانب الإنساني، وعدم العودة إلى سياسة الاحتواء القديمة قبل السابع من أكتوبر.

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