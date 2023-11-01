أنور قرقاش: التزام الإمارات مع الشعب الفلسطيني تاريخي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التعاطف والتضامن الذي تشهده دولة الإمارات مع الشعب الفلسطيني، وقضيته، خلال المحنة الحالية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، التزام تاريخي وإنساني.

وقال معالي قرقاش خلال تدوينة على منصة «إكس»: إن «التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني، وقضيته، في هذه المحنة التزام تاريخي وإنساني».

وأضاف: «بعيداً عن الشعارات، اخترنا العمل العربي والدولي المشترك، والمسار السياسي والإنساني، جهودنا مستمرة عبر قناعة عميقة بأن العنف يولد العنف، وتوجهنا يقدس الحياة والسلام للمنطقة وشعوبها».

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