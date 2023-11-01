الإمارات ترحب بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية

المصدر: نيويورك - البيان

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رحبت دولة الإمارات بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة عام، وشكرت الولايات المتحدة، بصفتها حامل القلم.

وكذلك أعضاء المجلس على انخراطهم البناء خلال المفاوضات.

تصويت

وفي بيان لوفـد الإمارات العربيــة المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في الصحراء المغربية ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة فقد أكدت أن دولة الإمارات صوتت لصالح هذا القرار لتوازن نصه وشموليته، ولأخذه بعين الاعتبار التطورات المهمة التي طرأت على هذا الملف منذ العام الماضي، ومنها المشاورات غير الرسمية التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي مستورا.

وأوضحت أن القرار يبرز دعم المجلس المستمر لبعثة (مينورسو) وجهود المبعوث الشخصي الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

3 نقاط

وأضافت معالي لانا نسيبة قائلة: «بما أن هذا هو آخر اجتماعٍ مجدول بشأن هذه القضية خلال عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن، أود التأكيد على ثلاث نقاط»: «أولاً، يتعين علينا مواصلة دعم جهود المبعوث الشخصي لتمهيد الطريق أمام إعادة إطلاق المفاوضات، ونرى أن استئنافَ صيغة المائدة المستديرة بمشاركة كل الأطراف سيساهم في كسر الجمود السياسي.

ونشدد في هذا الصدد، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية، والتي وصفتها قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 بأنها تتسم بالجدية والمصداقية، هي الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وعملي ومتوافق عليه».

تموين

وقالت: «ثانيا إن تمكين بعثة (مينورسو) من إعادة تموين مواقعها بشكل مستدام، وليس فقط على «أساس استثنائي»، أمر ضروري لتمكين البعثة من تنفيذ ولايتها بشكل فعال. ونشيد في هذا الصدد، بتعاون المملكة المغربية مع البعثة والتزامها بوقف إطلاق النار». وأوضخت قائلة: «نرى أنه على جبهة «البوليساريو» التعاون بشكل كامل مع بعثة (مينورسو) وإزالة كل القيود التي تؤثر على عمل البعثة، وإعادة الالتزام بوقف إطلاق النار».

دعم ثابت

وتابعت: «ثالثاً، تؤكد دولة الإمارات على دعمها الثابت للمملكة المغربية، وسيادتها على كامل الصحراء المغربية، ونشدد على عدم المساس بوحدتها الترابية». ونتطلع إلى مواصلة الأمم المتحدة جهودها البناءة، من أجل التوصل إلى حل لهذا الوضع المستمر منذ عقود، الأمر الذي سيساهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة التي تعاني من تحديات عدة.

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