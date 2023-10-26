الإمارات تدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أفريقيا الوسطى

المصدر: نيويورك - البيان

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أكدت دولة الإمارات دعمها كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وكذا تتضامن مع شعبها في سعيهم لتحقيق السلام والازدهار.

جاء ذلك في بيان الإمارات في اجتماع مجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، ألقته مها حرقوص، سكرتير أول، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

وتطرق بيان الدولة، في ضوء التطورات الأخيرة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأنشطة بعثة «مينوسكا»، إلى ثلاث نقاط:

«أولاً، يجب أن تظل حماية المدنيين في صدارة أي استجابة أمنية». فقد شهدت هذه الفترة مواصلة الجماعات المسلحة أنشطتها التي تُلحِق الأذى بالمدنيين في كافة أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، لاسيما شرقي البلاد، كما أن الاستخدام المتزايد للذخائر المتفجرة يتسبب بأضرار جسيمة على المجتمعات ويعيق جهود حماية المدنيين.

وأضاف البيان أن «الإحصاءات بشأن تأثير الأوضاع الأمنية على المدنيين صادمة، فبين عامي 2021 و2023، زادت حالات العنف الجنسي، المرتبطة بالنزاع إلى أكثر من الضعف، مقارنةً بالفترة المشمولة بالتقرير السابق».

وتابع: «كما تضاعف عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال- بمقدار ثلاث مرات تقريباً في نفس الفترة. إن هذا الأمر يُحتّم ضرورة العمل على كسر هذه الحلقة المفرغة من العنف المتكرر عبر اتباع نهج عاجل وشامل، يركز على منع تصاعد العنف، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع».

فيما أكد بيان الإمارات «الدور المهم الذي تضطلع به بعثة «مينوسكا»، خاصة من حيث حماية المدنيين، والعمل عن كثب مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى؛ للتصدي للتهديدات الأمنية، مع تقديرنا للتضحيات التي تقدمها قوات البعثة لدعم السلام في بيئة صعبة».

واستطرد: «نتطلع في السياق، إلى المشاركة بشكل بنّاء في المفاوضات المقبلة بشأن ولاية البعثة».

«ثانياً، من المهم إعطاء الأولوية للحوار الشامل عبر تنفيذ الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة وخارطة الطريق المشتركة للسلام». فالحوار ضروري لإحراز تقدم على مسار المصالحة الوطنية، وإيجاد حلول سلمية للتوترات المجتمعية. ويجب كذلك إيلاء اهتمام خاص للتداعيات الخطيرة الناجمة عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف، خاصة أن البلاد تستعد لإجراء الانتخابات العام المقبل.

كما شدد البيان على «أهمية استمرار الدعم الإقليمي لجهود السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك الدعم المقدم من الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى».

وأضاف: «كما نرى أن تواصل حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مع دول الجوار؛ لمعالجة الشواغل الأمنية المرتبطة بأمن الحدود بشكل مشترك يعد خطوة مهمة للحفاظ على أمن هذه الدول جميعها».

«ثالثاً، يجب إيلاء اهتمام خاص للأوضاع الإنسانية المتردية في البلاد»، إذ يحتاج أكثر من نصف السكان إلى الحصول على المساعدات الإغاثية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود والسلع الأساسية، ما يفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة. يحدث هذا بالتزامن مع نزوح ما يقرب من نصف مليون شخص داخلياً، إلى جانب استضافة البلاد للاجئين من الدول المجاورة.

وأكد بيان الدولة «أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ونشكر بعثة «مينوسكا» على جهودها الدؤوبة لتسهيل وصول المعونة، وتأمين المواقع التي يتواجد فيها النازحين واللاجئين، والمساعدة في بناء البنية التحتية الإنسانية. كما نحث كافة الأطراف المعنية على تسهيل عمل المنظمات الإنسانية لدورها الهام المنقذ للحياة، ونشدد على أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، بموجب القانون الدولي الانساني».

وأكمل: «من الضروري أيضاً العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية عبر اتباع نهج شامل يعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرة المجتمعات على الصمود».

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