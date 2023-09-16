السعودية.. توقيف 134 موظفاً بتهم الفساد

المصدر: ب أ

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية أسفرت عن توقيف 134 سعودياً ومقيماً يعملون في عدد من الوزارات يأتي في مقدمتها الدفاع والداخلية والعدل بتهم الرشوة وغسل الأموال.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" في بيان لها اليوم "السبت" إنها قامت بـ 3452 جولة رقابية، بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ الواقع بين " 17 أغسطس حتى 15 سبتمبر" .

وأوضحت انه تم إيقاف"134 مواطناً "سعوديا" ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء".

وتؤكد الهيئة" أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".

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