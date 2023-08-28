السعودية تعلن سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريب

المصدر: واس

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية، مؤكدةً نجاة طاقمها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (15:44) من مساء اليوم بتوقيت المملكة، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (تورنيدو)، أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

وأكد العميد المالكي نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسيي النجاة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

وذكر أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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