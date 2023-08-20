الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

المصدر: واس

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أعلن الديوان الملكي وفاة الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 4 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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