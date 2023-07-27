إعدام 5 مدانين بجرائم مختلفة في الكويت

المصدر: رويترز

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قالت النيابة العامة الكويتية إنها أشرفت اليوم الخميس على تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة مدانين في جرائم مختلفة أحدهم ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وهو من فئة غير محددي الجنسية (البدون) وشارك في تفجير مسجد الصادق قبل ثماني سنوات.

وقع تفجير مسجد الصادق الذي قام به انتحاري وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو 2015 وخلّف 27 قتيلا و227 جريحا.

أما الأربعة الباقون الذين أُعدِموا اليوم فثلاثة منهم مدانون في جرائم قتل عمد، وهم كويتي ومصري وغير محدد الجنسية (بدون)، والأخير سيلاني ومدان بالاتجار بالمخدرات.

وقالت النيابة العامة في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، إن هؤلاء المدانين قاموا "بأفعال وحشية.. انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه كافة"، وحرموا المجني عليهم من "أقدس" حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة.

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