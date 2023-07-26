الإمارات تتضامن مع الجزائر وتونس وتعزي في ضحايا الحرائق

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجزائر وتونس، في ضحايا حرائق الغابات التي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية أمس، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومتي وشعبي الجزائر وتونس، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

إلى ذلك، أوعزت دراسات أن موجات الحر الشديد التي يشهدها العالم اليوم سببها الأول والأهم هو التغير المناخي. وأكدت أن التغير المناخي الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان جعل موجات الحر أكثر، وأطول، وأكثر تواتراً.

الإمارات تتضامن مع الجزائر وتونس واليونان في مواجهة الحرائق

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