الإمارات تتضامن مع الجزائر وتونس واليونان في مواجهة الحرائق

المصدر: أبوظبي - وام

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عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع كل من الجزائر وتونس واليونان في مواجهة حرائق الغابات، وتعازيها الصادقة، في ضحايا هذه الحرائق.

وعبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية التونسية في ضحايا حرائق الغابات التي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيانين، أمس، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومتين الجزائرية والتونسية وشعبيهما الشقيقين، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.

كما عبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع اليونان في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد وأسفرت عن مقتل شخصين نتيجة تحطم طائرة كانت تشارك في إخماد الحرائق، وإجلاء آلاف الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب جمهورية اليونان في هذه الظروف التي تشهدها البلاد. كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة اليونان وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحيتين في هذا الحادث الأليم.

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