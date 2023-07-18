ولي عهد السعودية والرئيس التركي يبحثان آفاق التعاون المشترك

المصدر: واس

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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد السعودية، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، الاثنين، الرئيس مع رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا آفاق التعاون المشترك.

قد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وشهد ولي عهد السعودية و رئيس جمهورية تركيا مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً : مُذكرَةُ تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.

وقعها من الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.

ومن الجانب التركي أَلْبرسلان بيرق دار وزير الطاقة والموارد الطبيعية.

ثانياً : الخُطةُ التنفيذيةُ للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير وقعها من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ومن الجانب التركي يشار قولير وزير الدفاع الوطني.

ثالثاً : مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر

وقعها من الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار ومن الجانب التركي أحمد براق داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار.

رابعاً : مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي وقعها من الجانب السعودي سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام ومن الجانب التركي فخر الدين ألتون مدير الاتصالات.

خامساً : عقدان مع شركة بَايكر التركية.

وقعهما من الجانب السعودي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية ومن الجانب التركي سعادة السيد لطفي خَلُوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بَايكر للتكنولوجيا.



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