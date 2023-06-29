الشرطة السعودية تحيّد مسلحاً قرب القنصلية الأمريكية في جدة

المصدر: واس

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صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة (45 : 6) مساء يوم أمس الأربعاء، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.

كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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