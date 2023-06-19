السعودية توقف 141 شخصاً في وزارات بقضايا فساد

المصدر: د ب أ

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أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيف 141 شخصاً في وزارات بقضايا فساد.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، في بيان لها، اليوم، أن الموقوفين بينهم من يعمل في وزارتي الداخلية والدفاع، مشيرةً إلى للاشتباه بضلوعهم في رشوة واستغلال مناصبهم والتزوير.

وقالت «نزاهة»، في بيانها، إنه تم التحقيق مع 253 شخصاً متهمين في قضايا فساد خلال شهر.

وأضافت: «بلغ عدد الموقوفين 141 شخصاً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة».

ولفتت إلى أن «الجهات التي تم التحقيق معها، هي: وزارات الداخلية، والدفاع، والصحة، والشؤون البلدية، والعدل، وهيئة الزكاة والضريبة، والجمارك».

وذكرت أن جرائم الفساد هي: «الرشوة، وغسل الأموال، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي».

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