تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح

المصدر: د ب أ

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أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم الأحد، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسا للوزراء وتضم 15 وزيرا:

1 - طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

2- أحمد فهد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.

3- عيسى أحمد محمد الكندري نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير دولة لشئون مجلس الأمة

4- د. سعد حمد ناصر البراك نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

5- فهد علي زايد الشعلة وزير دولة للشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

6-عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية .

7-د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزير الصحة

8-د. أماني سليمان عبد الوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة.

9-د. حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزير التعليم

10-سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية

11-محمد عثمان محمد العيبان وزير التجارة وزير الشباب

12-مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزير المالية

13-د. جاسم محمد عبد الله الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة .

14-فالح عبد الله عيد فالح الرقبة وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون الاسكان.

15- فراس سعود المالك الصباح وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة

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