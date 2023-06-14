الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة هناء بنت عبد الله آل سعود
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نعى الديوان الملكي السعودي الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود التي وافتها المنية اليوم.
وقال، في بيان: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود».
وذكر أنه «سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 26 / 11 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبد الرحمن في محافظة جدة»، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته».