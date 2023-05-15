وزيرة الخارجية الألمانية تتوجه إلى السعودية في إطار جولة خليجية

المصدر: د ب أ

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تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إجراء محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم الاثنين في مستهل جولة تستغرق ثلاثة أيام تشمل قطر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن المحادثات ستركز على القضايا الإقليمية، بما في ذلك إدارة الأزمات في السودان واليمن، الجار الجنوبي للسعودية.

ومن المقرر أن تجري بيربوك محادثات في جدة يوم غد الثلاثاء مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك وكذلك مع منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن، ديفيد جريسلي.

ومن بين قضايا السياسة الخارجية المطروحة على جدول الأعمال، تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر بعد تعليقها في نوفمبر 2011.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في جدة يوم الجمعة المقبل مع دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للحضور.

ومن المتوقع أيضا أن تناقش وزيرة الخارجية الألمانية قضايا الطاقة مع السعودية بصفتها عضو بارز في منظمة أوبك للنفط. وبالابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، ينظر إلى البلاد أيضا على أنها منتج محتمل للهيدروجين من الطاقة الشمسية.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة بعد ظهر يوم الثلاثاء. ويشغل آل ثاني أيضا منصب وزير الخارجية.

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