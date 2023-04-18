وزير الخارجية السعودي يصل إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية

المصدر: واس

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية، اليوم، إلى الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار حرص واهتمام المملكة العربية السعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وكان في استقبال وزير الخارجية السعودي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز