إجلاء السعوديين العالقين في مطار الخرطوم

المصدر: د ب أ

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أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، مساء "السبت"، بإنها علمت من مصادر مطلعة، أن جميع السعوديين المتواجدين في السودان بصحة جيدة ودون إصابات، إذ تم إجلاء المواطنين العالقين في المطار، وتأمين سكنهم مباشرة.

وقالت المصادر إن "عدد المواطنين المتواجدين في السودان والمسجلين بسفارة المملكة في الخرطوم نحو 90 مواطناً، وهم بصحة جيدة، وتتم متابعتهم على مدار الساعة".

يذكر أن سفارة المملكة في الخرطوم، ناشدت المواطنين السعوديين المقيمين في السودان كافة، أن يبقوا في منازلهم، وأن يتواصلوا معها في حال الضرورة لتقديم المساعدة الفورية لهم.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعا "السبت" إلى "سرعة وقف العمليات العسكرية في السودان والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد".

وقال الأمير فيصل بن فرحان، عبر تويتر: "ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".

كانت السعودية أعربت، في وقت سابق، عن "قلقها البالغ جراء حالة التصعيد" والاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في السودان.

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