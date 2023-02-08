تفاصيل حادث قطار الحرمين السريع

المصدر: واس

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أوضح مشروع قطار الحرمين السريع أنه عند نحو الساعة الثانية من صباح اليوم، وقع حادث مروري داخل حرم سكة القطار، عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بمحافظة جدة، نتيجة سقوط إحدى المركبات واحتراقها.

وأكد المشروع، في بيان له، أنه لم ينتج عن ذلك وفيات، مشيراً إلى أنه قد فُعِّلت خطة الطوارئ، وتم التواصل مع الجهات المعنية، ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من حصر الأضرار فوراً وبوشر العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير في حركة القطارات وجدول الرحلات.

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