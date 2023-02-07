أمير قطر يعزي ذوي ضحايا زلزال تركيا وسوريا

المصدر: د ب أ

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أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الاثنين، وقوف بلاده مع شعبي تركيا وسوريا الشقيقين، وتقديم كافة الدعم اللازم للتخفيف من آثار الزلزال.

وقال أمير قطر ، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تعازينا لذوي ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، ونعبر عن تضامننا مع أهالي المناطق المتضررة، ونؤكد وقوف دولة قطر مع شعبي تركيا وسوريا الشقيقين، وتقديم كافة الدعم اللازم للتخفيف من آثار هذا الزلزال"، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان زلزال قوي قد ضرب فجر الاثنين مناطق في تركيا وسوريا ، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والجرحى ودمار واسع النطاق في البلدين .

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