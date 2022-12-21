السعودية تأسف لقرار منع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي

المصدر: د ب أ

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أعربت المملكة العربية السعودية عن استغرابها وأسفها لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.

ودعت المملكة ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية وأوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأربعاء ، إلى "التراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الذي يسهم بدعم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لأفغانستان وشعبها الشقيق".

وكانت الحكومة الأفغانية، بقيادة حركة طالبان، حظرت التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان حتى إشعار آخر، مما يعني أن الفتيات والنساء لا يمكنهن تلقي التعليم سوى فى المرحلة الابتدائية.

وتم حظر التعليم الثانوي للفتيات منذ أن سيطرت طالبان على السلطة في أغسطس 2021.

وأمرت طالبان جميع الجامعات والكليات العامة والخاصة بتطبيق الحظر على تعليم النساء حتى إشعار آخر، في بيان نشر أمس الثلاثاء.

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