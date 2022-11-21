ملك البحرين يعيّن ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء

المصدر: بنا

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أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

جاء ذلك في الأمر الملكي الصادر اليوم برقم (36) لسنة 2022، وفيما يلي نصه: «المادة الأولى: يعين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة (46) من الدستور.

المادة الثانية: يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية».

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