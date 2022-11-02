ولي عهد الكويت: قمة الجزائر تأتي وسط تحديات جسام تحيط بالعالم العربي

المصدر: رويترز

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أعلن ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، دعم بلاده لحل سياسي في سوريا واليمن ، داعيا المجتمع الدولي لإنجاح مسيرة السلام في الشرق الأوسط للوصول لحل للقضية الفلسطينية .

وأعرب ولي عهد الكويت ، في كلمة ألقاها في اليوم الثاني من القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، عن قلق بلاده لرفض الحوثيين تمديد الهدنة اليمنية، مشيرا إلى أن قمة الجزائر تأتي وسط تحديات جسام تحيط بالعالم العربي.

وأضاف "في ظل تلك التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعددة وتطوراتها المتسارعة، أضحى لزامًا علينا الدفع بالعمل العربي المشترك، والمزيد من التنسيق والتعاون، للتعامل معها عبر وضع تصورات واضحة، تحقق الأهداف المنشودة، وتلبي طموحات شعوبنا العربية".

وقال الشيخ مشعل : "نؤكد حرصنا على علاقات صداقة وتعاون مع إيران، مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام" ، مشيرا إلى أن تطورات الأوضاع في أوكرانيا لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.

وجدد التأكيد على تمسك بلاده بالنظام الدولي متعدد الأطراف، مشددا على ضرورة "التصدي سريعا للتغيرات المناخية".

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