وزير الخارجية السعودي يترأس وفد المملكة في قمة الجزائر

المصدر: واس

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وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإنابة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لرئاسة وفد المملكة في قمة الجزائر.

وأعلن الديوان الملكي، في بيان له، اليوم، أن العاهل السعودي كان قد وجَّه بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وفد المملكة للقمة العربية في الجزائر.

وأوضح أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة مسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه القيام بزيارة الجزائر، أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.

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