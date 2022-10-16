السعودية وجنوب أفريقيا توقعان 15 مذكرة تفاهم

المصدر: واس

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استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يزور المملكة حالياً، "العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وذلك قبيل التوقيع على 15 مذكرة تفاهم تأتي في مقدمتها مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة ومؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أن ولي العهد السعودي والرئيس الجنوب أفريقي شهدا مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية بلغت 15 مذكرة، حيث وقع الجانبان السعودي والجنوب أفريقي على "مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب أفريقيا الحكومية بين وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل".

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وباتيل، وتم التوقيع على مذكرة للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه ووزير النقل الجنوب أفريقي فيكيلي أبريل مبالولا.

ووقع الجانبان أيضاً على مذكرة تفاهم في مجال الاستحواذ العسكري بين محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي والرئيس التنفيذي لمؤسسة التسليح الجنوب أفريقي سولومزي مبادا، إضافة إلى 11 مذكرة أخرى في عدد من المجالات.

وانطلقت، السبت، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي في مدينة جدة، بحضور مسؤولين في مجال الاستثمار من البلدين.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الاستثمار السعودية مائدة مستديرة، اليوم الأحد، بحضور مسؤولين حكوميين وشركات كبرى من البلدين.

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