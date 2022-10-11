بوتين يشيد بجهود محمد بن زايد لإيجاد حل للوضع في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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خلال محادثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، قال بوتين إنه من الممكن أن يكون لدولة الإمارات العربية المتحدة دور "مهم" ضمن الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقلت "بلومبرغ" عن بوتين القول في مستهل اللقاء الذي جمع بينه وبين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في سان بطرسبرج: "أنا على دراية بمخاوفكم بشأن كيفية تطور الوضع بشكل عام، ورغبتكم في المساعدة في حل جميع القضايا المثيرة للجدل، والتي تشمل الأزمة القائمة الآن".

وأضاف: "أود أن أشير إلى أنه عامل جوهري بالفعل، يتيح لنا باستغلال تأثيركم من أجل التحرك قدما نحو حل الموقف".

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