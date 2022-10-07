في سابقة تاريخية.. استقالة أعضاء الحكومة الكويتية بعد 24 ساعة من التعيين

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مصدر حكومي كويتي أن أعضاء الحكومة الجديدة الذين تم تعيينهم أول أمس الأربعاء، وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حسبما أفادت صحيفة القبس الكويتية أمس الخميس.

ياتي ذلك، عقب حالة الرفض الشعبي والنيابي التي صاحبت إعلان التشكيل الوزاري الجديد، واعتذار النائب في البرلمان عمار العجمي عن عدم الدخول في الحكومة كوزير "محلل".

وينص الدستور الكويتي في المادة 56 على أن (ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم)، وبناء على ذلك فإن شرط جوهري في تشكيل الحكومة قد فقد، مما يستحيل معه تشكيل الحكومة.

من ناحية أخرى، نقلت القبس في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن وزير الخارجية د. أحمد الناصر، اعتذر عن عدم قبول المنصب الوزاري في الحكومة الجديدة صباح أول أمس الأربعاء قبل صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا للحكومة، وقبل صدور مرسوم تعيين الحكومة الجديدة أول أمس الأربعاء.

وأعرب د. الناصر في خطاب حصلت القبس على نسخة منه، عن اعتزازه بالثقة الغالية من قبل القيادة السياسية العليا، إلا أنه أكد في الخطاب عدم رغبته في قبول المنصب الوزاري التزاما منه بتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز