الكويتيون يدلون بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية خلال عامين

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الخميس للإللء بأصواتهم ثاني انتخابات تشريعية في أقل من عامين.

وفي ديسمبر 2020 ، انتخبت الكويت برلمانا تم حله في يونيو من هذا العام وتمت الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بعد مأزق دام شهورا بين نواب معارضين والحكومة.

ويخوض نحو 313 مرشحا، بينهم 27 امرأة، انتخابات الخميس للبرلمان المؤلف من 50 عضوا، والمعروف باسم مجلس الأمة بولاية مدتها أربع سنوات.

ويترشح جميع المتنافسين كأفراد لأن الأحزاب السياسية محظورة في الكويت.

ويحق لنحو 796 ألف كويتي التصويت في مراكز الاقتراع التي ستفتح أبوابها لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 8 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية غدا الجمعة.

كانت الكويت أول دولة في منطقة الخليج تنشئ برلمانا منتخبا في عام 1963.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز