ولي العهد السعودي يعلن ارتفاع الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية إلى 15%

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ارتفاع الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية إلى 15%.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء ان الأمير محمد بن سلمان التقى في مقر وزارة الدفاع بجدة مساء أمس الثلاثاء الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع وقيادات الوزارة ، وأعرب عن تقديره "للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى15%".

وأشاد ولي العهد بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، مبديا تطلعه إلى "أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر".

من جهته ، أكد الأمير خالد بن سلمان على المضي قدما "على نهج ولي العهد، ومساره الذي رسمه للوزارة لتصبح مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه".

كان وزير الدفاع قد أدى القسم أمام خادم الحرمين، بحضور ولي العهد، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز