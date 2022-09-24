محمد بن سلمان والمستشار الألماني يبحثان آفاق التعاون الثنائي

المصدر: واس

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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، في قصر السلام بجدة، اليوم "السبت"، دولة السيد أولاف شولتس المستشار الاتحادي الألماني.

ورحب سمو ولي العهد في بداية الاستقبال بالمستشار الألماني في زيارته للمملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد التقى سمو ولي العهد ودولة المستشار الألماني رجال الأعمال من الجانبين السعودي والألماني.

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