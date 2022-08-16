نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة (فيديو)

المصدر: واس

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشرف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم بغسل الكعبة المشرفة.

ولدى وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، كان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفور وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف.

بعد ذلك توجه محمد بن سلمان إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

كما تشرف بغسل الكعبة المشرفة مع ولي العهد، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة وسدنة بيت الله الحرام.

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