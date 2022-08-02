الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

المصدر: د ب أ

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أدت الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .

وقال الشيخ مشعل، في كلمة اليوم للحكومة الجديدة،:"أمامكم مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها أنتم أهل لها"، مشددا على مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء.

ودعا الحكومة إلى العمل على "تلمس وحل مشاكل المواطنين وتجسيد احترام الدستور والقانون".

بدوره، قال رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح لولي العهد :"سنعمل على تصحيح المسار السياسي في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "استمعنا جميعاً لتوجيهاتكم بوجوب تسخير الطاقات لرفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين" .

وأعلن الديوان الأميري الأسبوع الماضي تعيين نجل أمير الكويت الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء خلفا للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

كان الشيخ أحمد النواف عين وزيرا للداخلية في آخر حكومة للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح منذ عدة أشهر.

وشغل الفريق أول الشيخ أحمد النواف منصب وكيل لوزارة الداخلية ثم محافظا لحولي ثم وزيرًا للداخلية.



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