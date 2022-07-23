الإمارات تدين الهجوم الإجرامي في دهوك بالعراق

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أدانت الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة سياحية في دهوك، بإقليم كردستان شمال العراق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامن الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، مؤكدة حرص الدولة على استتباب الأمن والاستقرار فيه. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب العراق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

إلى ذلك، دعت الإمارات، إلى ضرورة إيلاء الأهمية للملف السوري بكل جوانبه، بما يحقق الاستقرار والازدهار والسلام للشعب السوري الشقيق، وينهي الأزمة الإنسانية. وأعربت في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى عدم تسييس الملف الإنساني بسوريا.

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