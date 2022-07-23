الإمارات تدين هجوم دهوك وتتضامن مع العراق

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم-وكالات

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أدانت الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة سياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال العراق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره.

مؤكدة حرص الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أكّدت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، وقوفها إلى جانب العراق في مواجهة التحديات، لا سيّما بعد الهجوم الذي استهدف محافظة دهوك. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذي تعرض له العراق.

وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، استهداف منتجع سياحي في مدينة زاخو، في محافظة دهوك العراقية، مؤكدة تضامنها مع العراق حكومة وشعباً.

وأدانت الوزارة في بيانها الاعتداء على سيادة العراق الشقيق، مشيرة إلى أن هذا الانتهاك يشكل تهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، حيث أدى لمقتل عدد منهم وجرْح آخرين. واعتبرت الوزارة أنّ هذا الاستهداف يعد استهدافاً لأمن العراق واستقرار شعبه، ومخالفة لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

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