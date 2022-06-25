السعودية: إعادة بناء منصات خدمات حجاج الداخل بالكامل

المصدر: د ب أ

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أكد نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط اليوم السبت أنه سيتم عقب موسم الحج إعادة بناء منظومة منصات خدمات حجاج الداخل بشكل كامل، لافتاً إلى أن التقييم للشركات هو بهدف التحسين وليس لإيقاع العقوبات والغرامات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن مشاط قوله خلال اجتماع عقدته وزارة الحج والعمرة، اليوم، مع المجلس التنسيقي وشركات حجاج الداخل، إنه "يجب توعية الحجاج بكل التحديات التي يتعاملون معها في الحج فأكثرهم يحجون لأول مرة، منوّهاً أن في هذا الموسم ما يهم وزارة الحج هو قياس رضا ضيوف الرحمن.

وأضاف: "جهزنا فريق عمل مختص للعمل على كل ما يتعلق بذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي، ومن الأمور الجميلة إخراج المنتجات الإعلامية التي تساهم في تحسين مستوى التوقعات لدى الحاج في المستوى الطبيعي.

وأعرب عن أمله أن يكون هناك نشر للمحتوى الإعلامي الذي يساهم في تحسين مستوى التوقع لدى الحاج إلى المستوى المتوسط، مشيرا إلى أنه سيتم نشر ملف كامل عن آلية القياس والمعايير التي يتم العمل عليها، وقياس الرضا يهدف إلى التحسين المستمر بمنهجية قياس واضحة ومحددة.

وأوضح أن الضيف الخفي أداة من أدوات قياس الرضا التي سيتم العمل عليها في هذا الموسم، لافتاً إلى أن 22 ألف حاج قاموا بعملية تقييم خدمات حجاج الداخل السنة الماضية ‏وكانت نسبة الرضا مخالفة للتوقعات السلبية وكانت نسبة مرتفعة في رضا الحجاج.

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