جولة إقليمية لمحمد بن سلمان تشمل مصر والأردن وتركيا

المصدر: واس

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غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية اليوم "الاثنين" متوجهاً إلى مصر في مستهل جولة إقليمية تشمل الأردن وتركيا.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان فيما يلي نصه:

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر سموه اليوم "الاثنين" لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا) حيث سيلتقي سموه خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.





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