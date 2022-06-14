بايدن يزور السعودية ويشارك في قمة مع قادة "التعاون" ومصر والأردن والعراق

المصدر: واس

ت + ت - الحجم الطبيعي

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة العربية السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يومي 16 و 17 ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و 16 يوليو 2022م تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة ويعقد قمة مشتركة مع قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

ويلتقي الرئيس الأمريكي بايدن بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

ويلتقي بايدن في قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله – أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و ملك المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز