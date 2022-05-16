خادم الحرمين يغادر مستشفى تخصّصياً بعد إجراء فحوصات طبية.. فيديو
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غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
#خادم_الحرمين يغادر مستشفى تخصّصياً بعد إجراء فحوصات طبيةhttps://t.co/jyOYSY9tuX#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pIzz9iQi1F— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 15, 2022