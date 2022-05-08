الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين يدخل المستشفى لإجراء فحوصات

المصدر: واس

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم عن دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المستشفى مساء أمس السبت لإجراء فحوصات طبية.

وصدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي ":

دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مساء يوم أمس السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

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