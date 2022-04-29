خادم الحرمين الشريفين يستقبل أردوغان في جدة

المصدر: واس

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، مساء أمس، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا.

وكان في استقبال أردوغان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت لرئيس جمهورية تركيا مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس التركي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس التركي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة عشاء رسمية تكريماً لرئيس جمهورية تركيا.

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