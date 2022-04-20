تعديل إجازة عيد الفطر للطلاب والطالبات في السعودية

المصدر: واس

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قررت المملكة العربية السعودية تعديل إجازة عيد الفطر لجميع الطلاب والطالبات.

ووجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات، لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م.

ويأتي توجيه العاهل السعودي حرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء.

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