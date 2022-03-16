الديوان الملكي السعودي: خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

المصدر: واس

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غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ظهر اليوم الأربعاء مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وأصدر الديوان الملكي السعودي البيان التالي..

"غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ الموافق 16 مارس 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت ولله الحمد بالنجاح. ومن المقرر أن يخضع عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية".

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