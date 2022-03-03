السعودية تبدي استعدادها للوساطة بين أطراف الأزمة في أوكرانيا

المصدر: واس

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أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها للوساطة بين أطراف الأزمة في أوكرانيا.

وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.

وجدّد ولي العهد السعودي حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوهاً بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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