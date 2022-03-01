السعودية ترحب بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية

المصدر: د ب أ

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رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بإصدار مجلس الأمن الدولي لقرار يصنّف مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية.

كما رحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء "بتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرا في السابق على أفراد وشركات محددة".

وعبّرت الوزارة "عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها"، مؤكدة إن من شأن هذه القرارات" تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، والإمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".

وجددت وزارة الخارجية السعودية، تأكيدها "على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216."

وأوضح خبراء بالأمم المتحدة أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.

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