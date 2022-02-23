واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تموّل الحوثيين

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة دولية تموّل ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة الدولية التي تدعم الحوثيين يترأسها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت أن الشبكة حوَّلت ملايين الدولارات لدعم هجمات الحوثيين.

وأكدت أن الحوثيين يواصلون حملاتهم الهدامة في اليمن، برغم دعوات السلام المستمرة من المجتمع الدولي.

وأدانت هجمات ميليشيات الحوثي التي استهدفت بشكل متكرر أهدافاً مدنية بدول مجاورة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ولفتت إلى أن العقوبات، اليوم، «صدرت بالتنسيق والتعاون مع شركائنا في دول الخليج».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز