التحالف ينفّذ ضربات جويّة لأهداف عسكرية بصنعاء

المصدر: د ب أ

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس السبت، عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.

وقال التحالف في بيان له إن "محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي".

وكان التحالف أعلن صباح أمس السبت بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء، وذلك بعد يوم واحد فقط من قيام المليشيات المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي الواقع جنوب غرب المملكة.

وأعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في صنعاء استجابة للتهديدات، مطالبًا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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