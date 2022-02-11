السعودية تمدّد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين المغاربة

المصدر: واس

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قررت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9 / 12 / 2021م إلى 7 / 2 / 2022م، للمقيمين من الجنسية المغربية، ليكون التمديد حتى تاريخ 13 / 7 / 1443هـ الموافق 14 / 2 / 2022م.

وأوضحت المديرية أن التمديد سيتم آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

ويأتي التمديد، الذي أصدره وزير المالية السعودي، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد 19).

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